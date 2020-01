Diana Del Bufalo ha un nuovo amore? L’ indiscrezione scatena il web (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il coloratissimo profilo caratteriale dell’attrice Diana Del Bufalo è decisamente il suo cavallo di battaglia quotidiano. Simpatica ed esuberante, le sue stories su Instagram portano sempre tanta allegria e i followers, la amano anche per questo. Già dai primissimi giorni della sua popolarità nata fra i banchi di scuola di “Amici”, Diana è cresciuta professionalmente diventando un’attrice di grande talento. Eppure quel suo bel sorriso per un periodo si è spento. La fine della lunga relazione con l’attore e presentatore Paolo Ruffini ha scatenato molta malinconia e tristezza; un malessere così forte tanto da dichiararlo anche su Instagram. Ma dopo tanto dolore, ecco che il sorriso ritorna a splendere grazie anche ai suoi fedeli compagni di avventure, Andrea Dianetti e Cristiano Caccamo che insieme si divertono a creare gag sempre molto entusiasmanti; ma non ... Leggi la notizia su velvetgossip

