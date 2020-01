Di ritorno da San Pio, si incendia l’autobus: paura per un gruppo di pellegrini (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoVallata (Av) – paura questo pomeriggio per un gruppo di pellegrini napoletani, diretti a Gragnano, e di ritorno da una gita a San Giovanni Rotondo nel Santuario di San Pio. Per causa che devono essere ancora accertate, il mezzo sul quale stavano viaggiando si è incendiato. Il tutto è successo lungo la A16 Napoli – Bari in direzione del capoluogo partenopeo, nel territorio irpino, a pochi metri dal casello di Vallata. Grande spavento per i passeggeri che sono riusciti, comunque, a lasciare il mezzo e mettersi in salvo mentre il mezzo è andato completamente distrutto. Intervento immediato da parte dei Vigili del Fuoco di Avellino che hanno dovuto chiedere l’aiuto dei distaccamenti di Bisaccia e Grottaminarda. Presenti anche le Forze dell’Ordine che si sono impegnate per riportare il traffico alla regolarità. Per fortuna non ci sono stati ... Leggi la notizia su anteprima24

sscnapoli : ?? La Befana azzurra vola nel cielo magico del San Paolo. La SSC Napoli lancia uno speciale mini abbonamento per l… - DiMarzio : Gol e assist alla prima amichevole: #Ibrahimovic sta scaldando i motori ?? L’atmosfera di Milanello in attesa del ri… - ruthpaget : RT @repubblica: Milan, ovazione per il ritorno a San Siro di Ibrahimovic [aggiornamento delle 19:13] -