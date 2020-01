De Rossi si ritira: “Addio Boca, torno dalla mia famiglia” (Di lunedì 6 gennaio 2020) (Adnkronos) – “Devo tornare a casa, devo stare vicino alla mia famiglia”. Daniele De Rossi annuncia , la fine dell’avventura in Argentina e anche la conclusione della carriera da calciatore. “Voglio chiarire che non ci sono problemi, nessuno ha problemi di salute nella mia famiglia. Non è nulla di grave, non ci sono malattie. Ho bisogno di stare più vicino alla mia famiglia. Non ho litigato con i nuovi dirigenti del Boca. Ho avuto il piacere di lavorare con loro due o tre giorni, hanno cercato di convincermi. Dal primo giorno in cui ho detto loro che la mia decisione era definitiva, mi hanno dato qualche altro giorno per vedere se potevo risolvere la situazione in maniera diversa. Mi hanno offerto tempo e aiuto, ma io devo tornare a casa”, dice il centrocampista italiano, arrivato a Buenos Aires durante l’estate scorsa. “Non mi piace ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

