De Rossi lascia il calcio, si ritira. Per lui un ruolo nella nuova Roma? (Di lunedì 6 gennaio 2020) Daniele De Rossi si ritira. Per lui un nuovo ruolo nella nuova Roma di Friedkin che sta per nascere? Leggiamo da Eurosport. De Rossi lascia così il Boca dopo un’esperienza di 6 mesi nonostante il rinnovo del contratto arrivato a fine novembre 2019. Oggi però la scelta di dire addio e appendere gli scarpini al chiodo. lascia così una bandiera del calcio italiano, con 459 presenza in Serie A con la Roma e soprattutto 622 presenza complessive da professionista in carriera in tutte le competizioni. Da aggiungere a questo, naturalmente anche le 117 presenza in nazionale, tra cui l’indimenticabile avventura al mondiale di Germania 2006 dove li laureò Campione del Mondo. A questo proposito lascia il penultimo campione del mondo ancora in attività: “sopravvive” solo Gianluigi Buffon, a oggi secondo portiere della Juventus. L'articolo De Rossi lascia il calcio, si ritira. Per lui un ruolo ... Leggi la notizia su ilnapolista

KruiseDennis : RT @ilRomanistaweb: Dall'#Argentina: '#DeRossi lascia il #BocaJuniors e dice addio al calcio' - napolista : De Rossi lascia il calcio, si ritira. Per lui un ruolo nella nuova Roma? Dice addio non solo al Boca Juniors. Dei… - Carlomrtz : RT @romanewseu: #DeRossi lascia l'Argentina e il calcio per problemi personali. Tutti gli aggiornamenti qui ?? #ASRoma #romanews https://t… -