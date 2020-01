De Rossi lascia il calcio, motivi personali alla base della scelta: la conferenza (Di lunedì 6 gennaio 2020) “La mia decisione è definitiva, lascio il Boca Juniors e smetto di giocare a calcio. E’ una scelta personale e relativa solo alla mia famiglia, con la quale voglio passare più tempo possibile”. Sono le parole di Daniele De Rossi che annuncia il suo addio al Boca Juniors e al calcio tramite una conferenza stampa in Argentina. “Non c’è assolutamente alcun problema con la nuova dirigenza, che anzi mi ha dimostrato un grande affetto e ha cercato di trattenermi: ma, come detto, la decisione è definitiva. Lascio perché la mia famiglia mi manca e anche io manco tanto a loro”, ha aggiunto il centrocampista. “Vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio in Italia. Lascio una parte del mio cuore al Boca. Farò parte del Boca per sempre”. “Non ci sono problemi di salute nella mia famiglia, non ci sono malattie ma ho la ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

