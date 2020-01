De Rossi lascia il Boca Junior, e forse il calcio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Daniele De Rossi lascia il calcio. Secondo Sky Sport l'ex capitan Futuro giallorosso, volato in Argentina dopo l'addio alla Roma a giugno, smetterà di giocare e lascerà il Boca Juniors nei pRossimi giorni. All'origine della decisione sembra probabile il fatto che la nuova proprietà giallorossa, che dovrebbe essere ufficializzato entro poche settimane, lo vuole in un ruolo di primo piano come dirigente. Insieme, forse, a Francesco Totti. La notizia è confermata dal giornalista Fernando Carlos su Instagram che scrive: "Siamo Fuori dalla Boca" con tanto di virgolettato riferito al giocatore. Poi aggiunge: "Daniele De Rossi se va de Boca por motivos personales. Se vuelve a Italia". Stamattina De Rossi ha svolto l'ultimo allenamento con la maglia del Boca e alle 19.30 (orario italiano) è prevista la conferenza stampa del nuovo presidente del Boca che annuncerà l'addio di De Rossi. ... Leggi la notizia su agi

