De Rossi lascia il Boca e si ritira: l’annuncio ufficiale in conferenza (Di lunedì 6 gennaio 2020) De Rossi lascia il Boca e si ritira: l’annuncio ufficiale in conferenza Otto mesi dopo l’addio alla Roma, arriva quello al calcio: Daniele De Rossi lascia il Boca Juniors e si ritira. Ad annunciarlo lo stesso centrocampista romano, in una conferenza stampa organizzata appositamente dal nuovo presidente del club di Buenos Aires Jorge Ameal. “La mia decisione – ha detto De Rossi ai giornalisti – è definitiva, lascio il Boca e smetto di giocare a calcio. È una scelta personale e relativa solo alla mia famiglia, con la quale voglio passare più tempo possibile. Non c’è assolutamente alcun problema con la nuova dirigenza, che anzi mi ha dimostrato un grande affetto e ha cercato di trattenermi: ma, come detto, la decisione è definitiva”. Essenziali, per la scelta del giocatore, sono state dunque le vacanze di Natale. Durante le quali De Rossi ha avuto ... Leggi la notizia su tpi

repubblica : De Rossi lascia il Boca Juniors e dice addio al calcio giocato [aggiornamento delle 16:53] - RaiNews : Per #DeRossi si ipotizza il ritorno alla Roma in ruolo tecnico. Insieme a Totti - Agenzia_Ansa : #Calcio Media #Argentina, De Rossi lascia il Boca e si ritira. Lascia centro Ezeiza senza allenarsi, ora parlerà il… -