Darussafaka-Trento, EuroCup basket 2020: programma, orario, tv e streaming (Di lunedì 6 gennaio 2020) Mercoledì (8 gennaio) si svolgerà la sfida tra Darussafaka Istanbul e Dolomiti Energia Trentino, match valido per la prima giornata del gruppo E del Top 16 dell’EuroCup 2019-2020 di basket. Il programma della partita prevede un orario d’inizio alle 18.05 presso la Volkswagen Arena di Darussafaka, che così ospita il primo match della seconda fase della manifestazione europea. In campo ci sarà la terza classificata nella stagione regolare del gruppo C, il Darussafaka, e la quarta classificata del gruppo D, Trento, con le due formazioni che hanno concluso la prima fase entrambe con cinque vittorie e cinque sconfitte. I turchi sono in ‘vantaggio’ rispetto a Gentile e compagni guardando alla differenza punti, con la squadra di Istanbul che ha chiuso la stagione regolare con un +38, mentre Trento ha chiuso con un -20. Negli ultimi due turni della stagione regolare, però, Trento ha conquistato ... Leggi la notizia su oasport

