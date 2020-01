Daniele De Rossi si ritira, futuro nella nuova Roma di Friedkin? (Di lunedì 6 gennaio 2020) Daniele De Rossi si ritira. Il centrocampista nelle pRossime ore annuncerà la sua decisione di abbandonare il calcio giocato. Roma – Daniele De Rossi si ritira. A poco più di sei mesi dall’inizio della sua avventura con il Boca Juniors, il centrocampista ha deciso di porre fine alla sua esperienza in Argentina. La notizia era nell’aria da diverso tempo anche se la certezza è arrivata quando il giocatore ha lasciato il ritiro del club giallo-blu. I media argentini parlano di una decisione presa per problemi personali ma tutti i dubbi saranno svelati nelle pRossime ore quando il giocatore spiegherà il perché dell’addio al Boca Juniors e forse al calcio giocato. L’esperienza argentina mai realmente ‘decollata’ L’esperienza argentina di Daniele De Rossi non è mai realmente decollata. Il giocatore ha avuto molte difficoltà ... Leggi la notizia su newsmondo

