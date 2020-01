Daniele De Rossi si ritira e lascia il Boca Juniors (Di lunedì 6 gennaio 2020) Daniele De Rossi si ritira dal calcio giocato e lascia così il Boca Juniors, con cui aveva un contratto fino alla fine della stagione. L’ex capitano della Roma ha preso questa decisione dopo i numerosi problemi al ginocchio che hanno complicato la sua esperienza in Argentina. Daniele De Rossi si ritira e lascia il Boca Juniors Capitan Futuro aveva chiuso con la Roma nel maggio scorso, dopo che la proprietà aveva deciso di non rinnovargli il contratto per un altro anno. La scelta è stata annunciata su Twitter dai media argentini ed è subito rimbalzata in Italia. Secondo i giornalisti sudamericani è stata convocata una conferenza stampa dal nuovo presidente del Boca per le 15 (ora locale). REITERAMOS: DE Rossi SE VA DE #Boca El jugador se va por problemas personales y dejará el fútbol. El club anuncia que a las 15hs habrá una conferencia de prensa de Jorge Ameal ... Leggi la notizia su nextquotidiano

CarlosArraez10 : RT @fercarlos75: “Siamo Fuori dalla Boca” Daniele de Rossi se va de #Boca por motivos personales. Se vuelve a Italia. (Instagram: @fercarlo… - PaoloVersa : RT @Eurosport_IT: ?? ADDIO AL CALCIO A 36 anni l'ex bandiera della Roma decide di appendere gli scarpini al chiodo ?? ?? - la_staxy : RT @Eurosport_IT: ?? ADDIO AL CALCIO A 36 anni l'ex bandiera della Roma decide di appendere gli scarpini al chiodo ?? ?? -