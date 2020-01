Dalla Tunisia alla Sicilia col surf: l’impresa di Hamza Elawras (Di lunedì 6 gennaio 2020) Hamza Elawras, dopo una traversata di 70 chilometri sulla sua tavola da surf, partendo da Kelibia, in Tunisia, è approdato sulle coste dell’isola Siciliana di Pantelleria. Un coast to coast da record. Il giovane tunisino ha documentato il suo viaggio con alcuni video fatti col cellulare. Non è ancora chiaro se si tratti di un’impresa sportiva o di un modo per abbandonare il Paese. Ma questo sembra essere il nocciolo della questione. Lfar7a matetcharech bel flous raby yfarehek achyry ❤️<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.2.1/72x72/1f64f.png" alt=" Leggi la notizia su vanityfair

