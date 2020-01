Dakar 2020, risultato seconda tappa auto: Giniel de Villiers si impone, Fernando Alonso gravemente attardato (Di lunedì 6 gennaio 2020) Secondo giorno di gara in questa Dakar 2020 dai forti sapori sauditi. La Al Wajh-Neom da 393 km complessivi, con soli 26 di trasferimento e 367 di prova speciale, è stata una vera e propria sfida per gli equipaggi su un terreno tipicamente ghiaioso e senza le classiche dune. A far la voce grossa, tra le auto, è stato il sudafricano Giniel de Villiers che con il crono di 03H 37′ 20” ha preceduto con la sua Toyota la Mini dell’argentino Orlando Terranova (+00H 03′ 57”) e l’emiratino Khalid Al Qassimi (Peugeot), distanziato di 00H 05′ 42”. Una prestazione di grande spessore di de Villiers, capace di interpretare al meglio, in termini di navigazione, l’ultimo tratto del percorso e di regolare tutti al traguardo. Non si può dire lo stesso per il saudita Yazeed Al Rajhi che con la Toyota è stato a lungo in testa a questa speciale. Poi, un ... Leggi la notizia su oasport

