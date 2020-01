Cuochi d'Italia - Il Campionato del Mondo, da stasera su TV8 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Una nuova edizione quella che partirà questa sera, alle 19:30, sul canale 8 del digitale terrestre con alla guida lo Chef bolognese Bruno Barbieri. Stiamo parlando di Cuochi d'Italia, programma cult della rete diventato famoso grazie all'iniziale conduzione dello Chef Alessandro Borghese, che tuttavia tornerà stavolta in una versione completamente nuova.Il format originario si evolve, e a partire da stasera, su TV8, debutta con il suo spin-off Cuochi d'Italia - Il Campionato del Mondo, per la produzione originale di Banijay Italia.Cuochi d'Italia - Il Campionato del Mondo, da stasera su TV8 pubblicato su TVBlog.it 06 gennaio 2020 09:00. Leggi la notizia su blogo

