Cuochi d' Italia | Bruno Barbieri conduce il campionato del mondo da stasera su TV8!

Cristiano Tomei e Gennaro Esposito a TvBlog : "Cuochi d'Italia 3 racconta un paese che ha saputo accogliere" (Video intervista) : Partirà il prossimo 6 gennaio su TV8 la terza edizione di Cuochi d'Italia, la produzione Banijay Italia che ci porterà, anche stavolta, a conoscere i migliori chef in circolazione nel nostro paese. https://www.TvBlog.it/post/1693455/cuochi-ditalia-campionato-del-mondo-tv8-quando Bruno Barbieri è la novità, confermati Cristiano Tomei e Gennaro Esposito. Appuntamento alle 19.30. prosegui ...

Bruno Barbieri a TvBlog : "Con la conduzione di Cuochi d'Italia 3 mi preparo per il Festival di Sanremo!" (Video intervista) : Tornerà a partire dal prossimo 6 gennaio, dal lunedì al venerdì alle ore 19.30, l'appuntamento con Cuochi d'Italia. Il concept della trasmissione, giunta alla sua terza edizione, verrà rivisitato per l'occasione con un piglio internazionale. Il Campionato del Mondo, questo il sottotitolo della nuova edizione, vedrà infatti sfidarsi Cuochi trapiantati in Italia ma provenienti da ogni angolo del mondo. ...

