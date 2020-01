Cristiano Ronaldo come Alexis Sanchez: nuovo record internazionale (Di martedì 7 gennaio 2020) Cristiano Ronaldo come Alexis Sanchez: sono gli unici due ad aver segnato una tripletta in Liga, Premier League e Serie A Cristiano Ronaldo batte un nuovo record internazionale grazie alla tripletta realizzata contro il Cagliari, la prima in campionato con la maglia della Juventus. Il fuoriclasse portoghese ha eguagliato Alexis Sanchez. L’attaccante dell’Inter e CR7 sono gli unici due calciatori ad aver segnato una tripletta in Liga, Premier League e Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

