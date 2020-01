Crisi Usa-Iran: milioni di persone ai funerali di Soleimani a Teheran (Di lunedì 6 gennaio 2020) Crisi Usa-Iran: milioni di persone ai funerali di Soleimani a Teheran milioni di persone hanno invaso le strade di Teheran, in Iran, per partecipare ai funerali del generale Qassem Soleimani, ucciso in un raid Usa lo scorso venerdì 3 gennaio. La folla si sta concentrando all’università della capitale dove si terrà la cerimonia funebre, la cui preghiere saranno guidate da Ali Khamenei, guida Suprema dell’Iran. Le ultime notizie sulla Crisi tra Usa e Iran Le salme di Soleimani (qui il suo profilo) e di altre quattro guardie rivoluzionarie uccise assieme a lui, Shahroud Mozaffarinia, Vahid Zamanian, Hadi Taremi e Hossein Pour-Jafarinia, sono arrivate a Teheran all’alba. È una piazza eterogenea quella che sta partecipando ai funerali di Soleimani. Tra la folla, infatti, vi sono sia radicali che moderati, tutti uniti nel chiedere “vendetta” per l’uccisione ... Leggi la notizia su tpi

