Crisi Usa-Iran: è Guerra elettorale (Di lunedì 6 gennaio 2020) Usa-Iran, Guerra elettorale – Il 2020 si è aperto con una rapida escalation della Crisi tra Washington e Teheran: l’uccisione dell’influente generale Iraniano Qassem Soleimani in un raid sull’aeroporto di Baghdad ordinato direttamente dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il “generale ombra” era il comandante delle Guardie della Rivoluzione Islamica e una delle figure chiave della strategia dell’Iran in Medio Oriente, molto vicino alla Guida suprema Iraniana, l’ayatollah Alì Khamenei. Trump rivendicando l’assassinio ha voluto sottolineare che “Soleimani stava pianificando imminenti e sinistri attacchi contro diplomatici e militari americani”. In tanti sostengono invece che l’eliminazione del generale Iraniano sia stata una mossa funzionale perlopiù a spostare il dibattito interno Usa dall’impeachment alla difesa ... Leggi la notizia su tpi

