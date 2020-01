Crisi Usa-Iran: cosa ci faceva il generale Soleimani in Iraq? (Di lunedì 6 gennaio 2020) Crisi Usa-Iran: cosa ci faceva il generale Soleimani in Iraq? L’uccisione di Qassem Soleimani, avvenuta a Baghdad lo scorso 3 gennaio, ha innescato una Crisi diplomatica tra Usa e Iran: ma cosa ci faceva il generale Iraniano in Iraq? È la domanda che in molti si sono posti subito dopo la morte del militare, avvenuta in un raid statunitense ordinato direttamente dal presidente Trump. Secondo quanto ricostruito dalla National Iraqi News Agency, che avrebbe raccolto le dichiarazioni del premier iracheno Adil Abdul-Mahdi, Soleimani (qui il suo profilo) si trovava a Baghdad per avviare una trattativa riservata con l’Arabia Saudita per conto dell’Iran, il proprio Paese. Soleimani sarebbe arrivato a Baghdad per consegnare un messaggio di risposta del suo governo a un precedente messaggio saudita finalizzato ad allentare le tensioni tra i due Paesi. L’Iraq, dunque, ... Leggi la notizia su tpi

