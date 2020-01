Crisi Usa-Iran, Conte: “Evitare un’ulteriore escalation. Prioritario promuovere un’azione europea. Anche per la Libia serve soluzione politica” (Di lunedì 6 gennaio 2020) “La cautela in una situazione come questa è d’obbligo. In questo momento tutta la nostra attenzione deve essere concentrata ad evitare un’ulteriore escalation, che rischierebbe di superare un punto di non ritorno. Per conseguire questo obiettivo è Prioritario promuovere un’azione europea forte e coesa per richiamare tutti a moderazione e responsabilita’, pur nella comprensione delle esigenze di sicurezza dei nostri alleati”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte in un’intervista al quotidiano La Repubblica a proposito della Crisi Usa-Iran. A Matteo Salvini , ha aggiunto il presidente del Consiglio, “non replico, non è il migliore frangente per le polemiche di politica interna. Preferisco lavorare con impegno e serietà per favorire una de-escalation. Ho sentito poco fa il Presidente iracheno Salih, parlerò presto con la ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

SkyTG24 : #Iran si ritira dagli accordi sul #nucleare siglati nel 2015: 'Arricchimento dell'uranio senza limiti' ?? - vaticannews_it : #3gennaio, #Iran Il cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale,… - infoitestero : Crisi Usa-Iran, l’industria auto di Teheran guarda alla Cina -