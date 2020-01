Crisi libica, sempre peggio: rinviata sine die la visita dei ministri degli esteri europei (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si era parlato di un rinvio subito dopo il bombardamento della scuola militare a sud della capitale libica. Ora però è ufficiale: salta la missione in Libia dei ministri degli esteri europei che si sarebbe dovuta tenere domani, 7 gennaio. La missione era l’occasione per l’Europa di recuperare un ruolo centrale nella vicenda libica, l’altro fronte caldo oltre a quello in Iran e Iraq. Ma il ministero degli Affari esteri libico ha deciso di rinviare sine die la visita dei ministri degli esteri europei a causa “della situazione attuale” secondo quanto riporta una nota, come scrive The Libya Observer. La missione dell’Ue a Tripoli era prevista per martedì 7 gennaio. Per l’Italia avrebbe dovuto partecipare il ministro degli esteri, Luigi Di Maio. «Non crediamo che intervenire militarmente a favore dell’una o dell’altra parte possa ... Leggi la notizia su open.online

