Cosa ricorderemo dei Golden Globes 2020, dalle frecciate di Ricky Gervais alle vittorie mancate dei grandi favoriti (Di lunedì 6 gennaio 2020) I Golden Globes non saranno gli Emmy né gli Oscar, ambizioni supreme per i protagonisti del piccolo e del grande schermo, ma anche l'edizione 2020 ha offerto svariati spunti di riflessione e momenti degni di nota. Le stoccate di Ricky Gervais Il primo, inevitabile protagonista della cerimonia è stato Ricky Gervais, presentatore per la quinta – e ultima? – volta, fedele a uno stile comico così tagliente da sfociare nella ferocia. A finire nel suo tritacarne sono stati la Hollywood Foreign Press Association, la NBC, i volti noti del cinema e della tv, le stelle scomparse dal firmamento e quelle semplicemente… scomparse. Nel monologo di apertura ai Golden Globes 2020, Gervais ha esordito tacciando di razzismo l'HPFA per aver ignorato un gran numero di talentuosi interpreti di colore in fase di elaborazione delle nomination. In uno sketch successivo, invece, ha commentato il ... Leggi la notizia su optimaitalia

g_damuri : @adolfo_urso @FratellidItaIia Bene, sicuramente una dramma, una tragedia che ricorderemo, ma cosa 'cappero' c'entra… - Tradecon1 : @SoniaLaVera Brutta figura. Anzi, date le prove esistenti, figura bruttissima. Cosa volete ottenere, non si sa.… - MassyAgati : @matteosalvinimi @realDonaldTrump @Mike_Pence @SecPompeo @netanyahu Bravo coglione, così appena scoppia casino arri… -