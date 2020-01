"Copiai il numero di Agnelli dall'agenda di Biagi. Mi richiamò per chiedermi: 'Com'è Mike Bongiorno'?" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Non aveva ancora finito il liceo quando fece il provino per diventare il volto di Rischiatutto, accanto a Mike Bongiorno. Non fu lei la prima ad essere scelta. Subentrò dopo il rifiuto di Claudia Rivelli, sorella di Ornella Muti. Sono passati cinquant’anni da quell’esperienza e oggi Sabina Ciuffini si racconta al Corriere della Sera.Partendo da aneddoti singolari, come quando - a partire da una certa puntata - le allungarono la minigonna di scena perché “tra i concorrenti c’era un sagrestano e pare che il Papa ci guardasse”, o quando un funzionario Rai voleva cacciarla ma Bongiorno la difese a spada tratta, ripercorre i suoi primi passi in tv. Dal rapporto con i coetanei e con i fervori politici del momento, passa a quello con la sorella e con le amiche che, dice “mi compativano, ero la stupidina che si truccava”. Con il lavoro che ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : 'Copiai il numero di Agnelli dall'agenda di Biagi. Mi richiamò per chiedermi: 'Com'è Mike Bongiorno'?' -