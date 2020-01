Contrordine del capo del Pentagono: «Nessun ritiro dall’Iraq. Non so cosa sia quella lettera» (Di lunedì 6 gennaio 2020) «Non c’è Nessuna decisione di alcun genere sul ritiro dall’Iraq». A dirlo è il segretario americano alla Difesa, Mark Esper, dopo la lettera alle autorità irachene di un generale Usa che parlava di «riposizionamento» delle truppe dal Paese. «Non è stata presa Nessuna decisione di lasciare l’Iraq. Punto», ha affermato il capo del Pentagono, sottolineando come «quella lettera non è coerente con la nostra attuale posizione». E il presidente degli Stati maggiori riuniti, Mark Milley, ha successivamente ribadito che la lettera è «autentica», ma in realtà si tratta di una «bozza inviata per errore», secondo quanto riferito dall’agenzia Afp. La “lettera” che annuncia il ritiro delle truppe statunitensi Nella lettera diffusa, firmata dal generale William H. Seely, l’esercito statunitense aveva comunicato il «riposizionamento nei ... Leggi la notizia su open.online

