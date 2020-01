Conte, la linea su Autostrade: “Negligenze gravi e imperdonabili. Sulle inadempienze il governo farà valutazioni tecnico-giuridiche” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte raddrizza il timone. Mentre il suo predecessore e socio della sua maggioranza Matteo Renzi continua a far pesare la presenza sua e soprattutto del suo gruppo parlamentare, proprio su Autostrade e prescrizione – i temi sollevati ieri dal leader di Italia Viva – il capo del governo dà la linea. Per quanto riguarda le concessioni autostradali, dice Conte, “stiamo per chiudere questo dossier. Ci confronteremo all’interno della maggioranza perché tutti siano coinvolti nella dimensione politica della decisione finale. Ma è evidente che a fondamento di tale decisione ci dovranno essere valutazioni tecnico-giuridiche sull’inadempimento del concessionario. Solo così rispetteremo la memoria delle vittime della tragedia del ponte Morandi e garantiremo la tutela degli interessi pubblici”. In conclusione, “giunti a questo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

