Come bruciare 170mila euro, distrugge la Ferrari per il suo compleanno – Foto (Di lunedì 6 gennaio 2020) Come bruciare 170mila euro in un colpo solo? Semplice, duistriggendo una Ferrari 430 Spider, uno dei tanti modelli di lusso prodotti a Maranello. bruciare 170mila euro in un colpo solo non è facile. Eppure lo sa bene un automobilista inglese che qualche tempo fa per festeggiare i 30 anni aveva scelto di farsi un regalo … L'articolo Come bruciare 170mila euro, distrugge la Ferrari per il suo compleanno – Foto proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

manuele_a : RT @sergimagugliani: Fisico nucleare italiano scopre come bruciare i tumori nel giro di pochi secondi. - zazoomblog : Come bruciare 170mila euro distrugge la Ferrari per il suo compleanno - #bruciare #170mila #distrugge #Ferrari - zazoomnews : Come bruciare 170mila euro distrugge la Ferrari per il suo compleanno - #bruciare #170mila #distrugge #Ferrari -