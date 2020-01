Colley: «Ibra ha galvanizzato l’ambiente, pareggio giusto» – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Le dichiarazioni di Omar Colley, difensore della Sampdoria, dopo il pareggio contro il Milan a San Siro – VIDEO (dal nostro inviato allo stadio San Siro) – Omar Colley può dirsi soddisfatto dello 0-0 fra la sua Sampdoria e i padroni di casa del Milan. Nonostante le buone occasioni su ambedue i fronti, nessuna delle due compagini è riuscita a prevalere sull’altra. «Ibrahimovic ha galvanizzato l’ambiente, ma il pareggio è un risultato giusto», ha spiegato il difensore blucerchiato in zona mista dopo il triplice fischio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

