City of Crime: trama, cast e anticipazioni del film. Quando esce (Di lunedì 6 gennaio 2020) City of Crime: trama, cast e anticipazioni del film. Quando esce Siete in cerca di un thriller avvincente? Allora City of Crime potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 9 gennaio 2020, è stata diretta da Brian Kirk, regista irlandese noto al grande pubblico per opere come The Riches, I Tudors, Luther, My Boy Jack, Dexter, Luther e Il Trono di Spade. Il lungometraggio poliziesco, prodotto da AGBO, Huayi Brothers e sceneggiato da Matthew Michael Carnahan con Adam Mervis, ha potuto contare sulle musiche di Alex Belcher e Henry Jackman, la fotografia di Paul Cameron mentre il montaggio è stato affidato a Tim Murrell. Inoltre il film al botteghino negli USA ha incassato 27,2 milioni di dollari nelle prime quattro settimane di proiezione. Ma vediamo insieme la sinossi di City of Crime! City of Crime: trama e anticipazioni del film. ... Leggi la notizia su termometropolitico

