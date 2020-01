Ciclismo, Marianne Vos: “Nel 2020 punto a Olimpiade e Mondiali. Molestie nel ciclismo femminile? Non mi sorprende” (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Cannibale Marianne Vos è probabilmente la più grande atleta ammirata nel mondo del pedale nel nuovo millennio. A maggio compirà 33 anni, ma, nonostante ciò, è ancora una delle migliori al mondo, come dimostrano i 19 successi, tra cui quattro tappe al Giro Rosa e La Course, ottenuti nel 2019. Intervistata da Cyclingnews, ha parlato di quelli che saranno i suoi obiettivi per quanto riguarda la stagione che sta per cominciare, queste le sue parole: “Il 2020 è anno olimpico, dunque cercherò di guadagnarmi un posto nella spedizione neerlandese e di conquistare un altro oro dopo quello del 2012. Inoltre, darò la caccia anche alla quarta maglia iridata“. Vos, 12 titoli Mondiali tra strada, pista e ciclocross, e due ori olimpici uno su strada e uno nella corsa a punti, ha, inoltre, parlato del movimento Me Too nel ciclismo femminile: “Io non ho mai subito Molestie, ma ... Leggi la notizia su oasport

