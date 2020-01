Chi è il 28enne che ha travolto i turisti tedeschi in Alto Adige (Di lunedì 6 gennaio 2020) Valentina Dardari  "La notte peggiore della mia vita" "Li ho visti volare per aria" Auto sulla folla: 28enne ubriaco uccide 6 turisti Rischia fino a 18 anni di carcere il conducente dell’auto che ha investito i ragazzi. Adesso è ricoverato in psichiatria dopo aver minacciato il suicidio Accusato di omicidio plurimo e lesioni stradali è il 27enne Stefan Lechner, Altoatesino di Chienes-Casteldarne, in Val Pusteria, che la notte scorsa ha travolto una comitiva di turisti tedeschi a Lutago, in Valle Aurina, in Alto Adige. Lechner è un operaio installatore di impianti di riscaldamento e non ha precedenti penali. Subito dopo la tragedia è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Brunico per aver minacciato di suicidarsi ed è ora piantonato dai carabinieri. Quando ha investito i turisti era ubriaco fradicio Quando la ... Leggi la notizia su ilgiornale

Sei ragazzi tedeschi morti e 11 feriti tra cui due italiani in Alto Adige, investiti da un 28enne italiano ubriaco.