Cesa, va in ospedale con dei dolori al petto e muore poco dopo: la Procura apre un’inchiesta (Di lunedì 6 gennaio 2020) Verrà disposta l'autopsia sul corpo del 40enne Antonio Landolfo deceduto in ospedale ad Aversa nel pomeriggio di sabato 4 gennaio: l'uomo si era recato in auto da solo al Pronto Soccorso a causa di dolori persistenti al petto. Poi il decesso avvenuto poco dopo, per questo la Procura di Napoli Nord ha deciso di aprire un'inchiesta. Leggi la notizia su napoli.fanpage

casertafocus : TRAGEDIA A CESA – Va da solo in ospedale con un dolore al petto, 40enne muore: sequestrata la cartella clinica e di… -