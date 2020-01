Caterina Balivo, nuova gaffe a Vieni da Me: “Ho avuto un calo” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Vieni da Me: Caterina Balivo fa una gaffe in diretta. Poi svela: “Ho avuto un calo” Prima gaffe di Caterina Balivo del 2020. La padrona di casa di Vieni da Me è tornata in diretta e per la puntata speciale in onda per l’Epifania ha ospitato Carlo Buccirosso. Mentre ascoltava i racconti dell’attore, Caterina Balivo ha fatto una gaffe che non è passata inosservata. Tutto è accaduto quando Carlo Buccirosso si è soffermato sulla vittoria del David di Donatello nel 2015, come miglior attore non protagonista, per il film ‘Noi e la Giulia’. Nel filmato trasmesso è apparso anche Claudio Amendola che Caterina Balivo ha confuso con Michele Placido: “Ho detto Placido, ma nella mia testa c’era Amendola. Colpa della Befana che non mi ha portato la calza e ho avuto un calo di zuccheri”. L’errore di Caterina Balivo è stato sottolineato sui ... Leggi la notizia su lanostratv

amandioelsa54 : RT @telegnocca: spettacolare ingresso in trasmissione oggi quello della divina Caterina Balivo ???????? - telegnocca : spettacolare ingresso in trasmissione oggi quello della divina Caterina Balivo ???????? - valeriocomo : Federico Moccia e Caterina Balivo ironizzano su Nanni Moretti. I populisti trovano terreno fertile. -