Caterina Balivo "massacrata" sui social per i buoni propositi 2020: "Cambia lavoro" - (Di lunedì 6 gennaio 2020) Novella Toloni L'ultimo post social della conduttrice di "Vieni da me" ha attirato le critiche di numerosi follower, che non hanno gradito i suoi obiettivi per il nuovo anno Caterina Balivo è uno dei personaggi più amati della televisione italiana, ma è anche uno dei più bersagliati sui social network. La conduttrice di "Vieni da me", che sta ottenendo ottimi risultati dalla sua trasmissione pomeridiana sulla rete ammiraglia della Rai, ha attirato non poche critiche pubblicando su Instagram i suoi buoni propositi per l'anno appena cominciato. Caterina Balivo ha trascorso le festività natalizie in montagna insieme alla famiglia. Figli, amici, buon cibo e sciate hanno caratterizzato le sue giornate e la bella presentatrice ha condiviso ogni momento con i suoi fan sui social. L'ultimo post pubblicato sul suo account Instagram ha però attirato una serie di critiche per il suo ... Leggi la notizia su ilgiornale

fseviareggio : RT @MauryKostanzo: Oggi Caterina Balivo sarà in diretta. Domani anche Barbara e Lorella torneranno live. Lo dico per quei blogger che fanno… - MauryKostanzo : Oggi Caterina Balivo sarà in diretta. Domani anche Barbara e Lorella torneranno live. Lo dico per quei blogger che… - infoitcultura : Siparietto di Caterina Balivo con Guido Alberto: “Non aspettarti niente dai figli”, critiche sui social -