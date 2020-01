Caterina Balivo esagerata: lo spacco è super inguinale! – FOTO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Caterina Balivo, nota conduttrice Rai, fa impazzire i suoi fan su Instagram con un vestito rosso che ha uno spacco inguinale La nota conduttrice Rai, Caterina Balivo, ha fatto impazzire i fan che la seguono su Instagram. La donna infatti ha pubblicato un post nel quale parla delle feste natalizie che stanno per andar via: … L'articolo Caterina Balivo esagerata: lo spacco è super inguinale! – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Notiziedi_it : Caterina Balivo “massacrata” sui social per i buoni propositi 2020: “Cambia lavoro” - Italia_Notizie : Caterina Balivo 'massacrata' sui social per i buoni propositi 2020: 'Cambia lavoro' - zazoomblog : Caterina Balivo massacrata sui social per i buoni propositi 2020: Cambia lavoro - - #Caterina #Balivo #massacrata… -