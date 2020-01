Castelvetere in Val Fortore ha festeggiato la sua centenaria Gelsomina Finelli (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSpeciale festa a Castelvetere in Val Fortore per la centenaria Gelsomina Finelli (vedova Giantomasi), detta Giovannina. Considerata la straordinarietà dell’evento, l’intera famiglia e i figli Antonio, Nunziatina, Maria, Teresa e Nicolina, si sono stretti attorno a lei per farle sentire il grande affetto. Il parroco Don Armando Valerino, il sindaco Gianfranco Mottola, i familiari, gli amici e tutta la cittadinanza hanno festeggiato i 100 anni di zia Giovannina con una sentita e profonda cerimonia religiosa nella chiesa madre intitolata al patrono “San Nicola Vescovo” e con il discorso emozionante del primo cittadino nella sala consiliare del municipio di via Frentana. Una grande festa con brindisi di auguri sinceri e affettuosi. “Raggiungere cent’anni di età – ha dichiarato Mottola – è un importante traguardo di vita, è ... Leggi la notizia su anteprima24

