"Cappellani e Fioramonti come me Alla fine dal Movimento si esce..." (Di martedì 7 gennaio 2020) Anche il deputato Santi Cappellani ha lasciato il Movimento 5 Stelle. Che cosa sta succedendo? "Mi pare ormai abbastanza chiaro; tutti quelli che sono usciti hanno lanciato più o meno la stessa accusa: all'interno del Movimento non c'è nessuna democrazia. I vertici decidono tutto e gli... Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

