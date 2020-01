Caos decisionale Usa sul ritiro dall'Iraq (Di martedì 7 gennaio 2020) I soldati americani stanno per ritirarsi o no? Un improvviso giallo diplomatico politico tra Baghdad e Washington, nelle ultime ore, con due risposte contrastanti a questa domanda. Secondo informazioni pervenute ai media stranieri, supportate da un testo scritto, il generale William Seely, comandante della coalizione anti Isis a guida americana, avrebbe inviato una lettera al ministro della Difesa del governo di Baghdad annunciando l’inizio di un ritiro nei prossimi gjorni e settimane, un riposizionamento delle truppe americane. Appena l’informazione della lettera è arrivata a Washington Mark Esper, segretario alla Difesa, che guida il Pentagono, ha smentito nettamente la validità della stessa aggiungendo che gli Usa non pianificano di ritirarsi dall’Iraq.La lettera firmata è stata mostrata ai media stranieri, alle agenzie Afp e Reuters e anche il ... Leggi la notizia su huffingtonpost

