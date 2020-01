Calciomercato Sampdoria: si punta Kjaer per la difesa (Di lunedì 6 gennaio 2020) Calciomercato Sampdoria: la squadra di Ranieri punta in difesa Simon Kjaer. I dettagli sulla trattativa per il danese dell’Atalanta La Sampdoria cerca un rinforzo in difesa, dato che Murillo non ha reso come ci si aspettava. Il colombiano sembra oramai lontano dal club blucerchiato e Claudio Ranieri starebbe pensando ad un difensore esperto. L’identikit risponde al nome di Simon Kjaer: il difensore danese dell’Atalanta (classe 1989), potrebbe fare al caso di Ranieri, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Kjaer ha trovato poco spazio a Bergamo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

