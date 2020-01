Calciomercato Napoli, nel mirino Tonali e Cistana: Giuntoli vuole bruciare la concorrenza (Di lunedì 6 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, nel mirino Tonali e Cistana: la situazione Dopo aver già virtualmente chiuso il doppio arrivo dal Verona di Amrabat e Rrhamani per giugno ed essere ad un passo da Lobotka, Aurelio De Laurentiis continua a lavorare per la prossima stagione e lo fa ancora con un doppio colpo. Stavolta l’asse è quello tra Napoli e Brescia. I colleghi de “Il Mattino“, nell’edizione odierna del quotidiano, hanno scritto del sogno del presidente del Napoli di portare in azzurro i due talenti del Brescia Cistana e Tonali. De Laurentiis ne parlerà già mercoledì con Cellino prima dell’assemblea della Lega. Naturalmente adl sa bene che è impossibile che i due possano muoversi per gennaio ma il patron azzurro vuole anticipare la concorrenza e provare a bloccare i due talenti da gennaio PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire ... Leggi la notizia su forzazzurri

DiMarzio : #Lobotka, testa solo al #Napoli: out per Celta Vigo-Osasuna, nemmeno in panchina - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Lobotka, contatti continui: si va verso l'intesa - DiMarzio : #Napoli, continua la trattativa con il #Celtavigo per #Lobotka Incontro in programma fra i due club ?? -