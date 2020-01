Calciomercato Milan, super offerta del PSG per due big (Di lunedì 6 gennaio 2020) Calciomercato Milan, occhio al Paris Saint-Germain: maxi proposta sul piatto dell’ex Dt Leonardo. Il dirigente brasiliano offre quasi 100 milioni di euro per due big rossoneri. Milan, super proposta dal Paris Saint-Germain. Lo rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola. L’artefice sarebbe Leonardo, ds del club ed ex direttore tecnico rossonero che conosce molto … L'articolo Calciomercato Milan, super offerta del PSG per due big proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, incontro positivo con #Todibo: si lavora sulla formula con il #Barcellona - GoalItalia : Il Milan pensa a Kjaer per la difesa: l'Atalanta propone lo scambio con Caldara ???? - SkySport : ?? #Ibrahimovic arriva a Milano ?? E manda subito in delirio i tifosi del #Milan ? -