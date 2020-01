Calciomercato, le notizie di oggi – Todibo, Vidal e De Rossi: le ultime su Fiorentina e Lazio (Di martedì 7 gennaio 2020) MILAN – “E’ un giocatore interessante, vedremo se ci sono le condizioni giuste per il Milan”. Lo ha detto il direttore sportivo rossonero Frederic Massara ai microfoni di Sky Sport a proposito del possibile arrivo dal Barcellona di Todibo. “Stiamo valutando tutte le possibilità – ha proseguito parlando nel pre-partita di Milan-Sampdoria – Come Todibo ci sono altri profili che stiamo studiando. Servirebbe un difensore, ma fino al 31 gennaio c’è tempo”. Altra opzione è uno scambio con l’Atalanta tra Caldara e Kjaer. Intanto Rebic, oggetto misterioso in rossonero, è in procinto di tornare all’Eintracht Francoforte. INTER – “In questo momento siamo alla ricerca soprattutto di un centrocampista e di un esterno. Poi dipenderà anche dalle partenze, se qualche giocatore desidera andar via cercheremo di accontentarlo, anche se adesso non abbiamo ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

