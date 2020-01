Calciomercato Fiorentina, tutto fatto per l’arrivo di Cutrone (Di lunedì 6 gennaio 2020) Calciomercato Fiorentina, la fine delle feste potrebbe portare in viola Patrick Cutrone in rotta con il Wolverhampton Manca pochissimo all’inizio della gara tra Bologna e Fiorentina ma in casa viola si pensa anche al mercato. Patrick Cutrone infatti sarebbe in dirittura d’arrivo a Firenze. La formula prevede un prestito da 15 milioni di euro e l’attaccante, che ormai vive da separato in casa nel Wolverhampton, come dimostrano le parole del suo allenatore, potrebbe arrivare già in settimana. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

