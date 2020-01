Calcio: Daniele De Rossi si ritira. Smette all’età di 36 anni l’ex giocatore della Roma (Di lunedì 6 gennaio 2020) “All good things come to an end“, così cantava Nelly Furtado. Tutte le cose belle finiscono e così è per Daniele De Rossi. Il centrocampista italiano all’età di 36 anni ha deciso di attaccare gli scarpini al chiodo. Una notizia che arriva dal collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Dopo un’esperienza di sei mesi al club argentino del Boca Juniors, De Rossi ha deciso di dire basta. #Daniele #DeRossi lascia subito il @BocaJrsOficial, ma soprattutto il Calcio giocato: la decisione presa è quella di Smettere @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 6, 2020 Chiaramente, il classe ’83 ha legato indissolubilmente la propria carriera a un club su tutti: la Roma. 459 le presenze con il club capitolino (622 le presenze complessive da professionista in tutte le competizioni), con cui ha realizzato 43 reti. Vanno considerate anche le 117 presenze con la ... Leggi la notizia su oasport

