Brindisi-Digione, Champions League basket 2020: programma, orario, tv e streaming (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’Happy Casa Brindisi, dopo la sconfitta patita in campionato per mano di Cremona, torna in campo già martedì in cerca di riscatto in basketball Champions League. I pugliesi, attualmente quinti nel Girone D con quattro successi e cinque sconfitte, dovranno vedersela con dei rivali di rango quali i francesi del Digione, i quali si trovano, momentaneamente, in seconda posizione con sei vittorie e appena tre debacle. Brindisi potrà fare affidamento su un fattore campo molto forte, come dimostra il fatto che quest’anno solo la Dinamo Sassari è stata in grado di uscire vincitrice dal PalaPentassuglia. Digione è, però, un avversario molto insidioso, che tra campionato, ove attualmente occupa la terza posizione, e Champions League ha vinto 20 delle 26 partite giocate. Non sarà facile, dunque, per Banks e compagni conquistare il successo. L’incontro inizierà alle 20.30 e verrà ... Leggi la notizia su oasport

