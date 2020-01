Breve storia della neve hollywoodiana (Di lunedì 6 gennaio 2020) A Los Angeles, dove vengono girati ancora molti film, la neve non cade dal 1962. Creare banchi di neve, ghiaccioli che scendono dalle grondaie e fiocchi di neve è da sempre una sfida per i registi. Leggi Leggi la notizia su internazionale

LaLauMisty : Breve storia triste: mia madre si è scordata di farmi la calza per la befana ???? - mr_brosca : @VotaSpartaco Dipende, per me vale sempre la regola di Barbero, chi ha scritto la storia, con le sue azioni, ha dec… - MirkoCiminiello : Breve storia dei (re) Magi -