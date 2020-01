Brescia-Patrasso, EuroCup basket 2020: programma, orario, tv e streaming (Di lunedì 6 gennaio 2020) Iniziano le top-16 di EuroCup 2020 e la Leonessa Brescia dovrà vedersela subito con un avversario decisamente ostico, vale a dire i greci del Promitheas Patrasso. Il sodalizio della terza città ellenica, in questa stagione, ha già saputo dare del filo da torcere alla Virtus Bologna è sta viaggiando molto forte anche nel campionato nazionale, ove attualmente occupa la terza posizione. Tuttavia, i lombardi stanno vivendo un momento di forma a dir poco strepitoso, non perdono dal 1° dicembre e hanno conquistato gli ultimi sette incontri giocati, battendo anche rivali del calibro dei campioni d’Italia della Reyer Venezia e dei turchi del Darussafaka. Forti anche del fattore campo, dunque, hanno sicuramente le carte in regola per portare a casa il primo successo nella seconda fase della manifestazione. Il match inizierà con la consueta palla a due alle ore 20.30. Brescia – ... Leggi la notizia su oasport

