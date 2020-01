Brad Pitt e Jennifer Aniston insieme? La dedica che commuove tutti ai Golden Globe (Di lunedì 6 gennaio 2020) Brad Pitt e Jennifer Aniston sono ritornati insieme? La dedica dell’attore ha commosso davvero tutti alla premiazione dei Golden Globe: cosa è successo. Brad Pitt premiato ai Golden Globe: un pensiero per Leonardo Di Caprio Si è tenuta nelle ultime ore la consueta premiazione dei Golden Globe, che ogni anno premia gli attori e i film che si sono distinti nel corso del periodo. A trionfare è stato in questa occasione Brad Pitt, che ha conquistato una delle famose statuette per la sua interpretazione in C’era una volta a Hollywood. Salito sul palco non ha trattenuto l’entusiasmo e la sua emozione era davvero palpabile. Accolto da un caloroso applauso, l’ex di Angelina Jolie ha preso la parola per ringraziare del premio e ne ha approfittato per mandare un ringraziamento anche al collega Leonardo Di Caprio: Ringrazio anche il mio complice che, quando ha girato The ... Leggi la notizia su velvetgossip

