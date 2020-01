Box Office Mondiale 2019: salgono Star Wars Episodio IX e Jumanji (Di lunedì 6 gennaio 2020) Box Office Mondiale 2019 – I film più visti al cinema in tutto il mondo Un nuovo anno è appena iniziato e con esso la classifica parziale del Box Office Mondiale 2019 dei film che hanno incassato maggiormente. In prima posizione troviamo, infrangendo ogni record, Avengers: Endgame, seguita da Il Re Leone e Frozen 2. Da segnalare che nella Top 20 ci sono pellicole provenienti non solo dagli Stati Uniti, ma sono presenti film coreani, giapponesi, cinesi e inglesi. Clicca qui per conoscere i film che hanno incassato di più nel 2018 Aggiornamento 6 gennaio: Sale ancora di una posizion3 Star Wars Episodio IX raggiungendo il 9° posto. Sale anche Jumanji – The Next Level, raggiungendo il 13° posto. Aggiornamenti Aggiornamento 29 dicembre: Frozen 2 sale ancora e raggiunge il gradino più basso del podio. Sale anche Star Wars Episodio IX raggiungendo il 10° ... Leggi la notizia su dituttounpop

