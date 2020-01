Box Office Italia weekend 3 gennaio 2020: Tolo Tolo incassi a quota 30 milioni, Checco Zalone supera il record italiano di Joker, 5 film italiani nelle prime 6 posizioni (Di lunedì 6 gennaio 2020) Box Office Italia weekend 3 gennaio 2020: Tolo Tolo incassi record con 30 milioni. Zalone supera Joker in una sola settimana, 114.000 spettatori per 18 regali. Cinque film Italiani nei primi 6 posti in classifica Prima settimana andata per Tolo Tolo già campione di incassi al Box Office Italia con € 29.967.803 pari a 4.205.517. Il giorno con più affluenza è stato quello di esordio, il 1 gennaio 2020, che ha registrato € 8.680.232 di incasso con 1.175.931 spettatori oltre al record di maggior incasso in Italia nel giorno d’esordio. Checco Zalone supera gli incassi di “Joker” in una sola settimana. (guarda cosa è successo ai Golden Globes 2020). Ma riuscirà a battere se stesso? Quo Vado è a quota 52 milioni di euro, nella prima settimana incassò € 22.348.121. Al Box Office di ieri, 5 gennaio 2020, Tolo Tolo ha incassato €5.921-917 (833.955 presenze). L’altro film ... Leggi la notizia su spettacoloitaliano

