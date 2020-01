Box Office Italia 5 gennaio, il trionfo di Checco Zalone e Tolo Tolo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Box Office Italia al 5 gennaio – Oltre Tolo Tolo bene Jumanji, La Dea Fortuna e 18 regali Come prevedibile trionfa Checco Zalone con il suo Tolo Tolo con 29 milioni dall’uscita il 1° gennaio e un dato che fa crescere il risultato al botteghino del 79%. Bene Jumanji che è secondo arrivando ormai alla soglia i 10 milioni, ma il cinema Italiano festeggia per un Pinocchio a 13 milioni, per i 6,5 milioni de La Dea Fortuna, per Il Primo Natale arrivato a 14,6 e per un esordio da 800 mila euro per 18 regali. Il prossimo weekend ci porta un Favino in versione Craxi con Hammamet ma anche Piccole Donne e l’action City of Crime, senza scordare l’onda Tolo Tolo. Box Office Italia – I dati 5/01 Tolo Tolo (Ita Medusa) di Checco Zalone we. 21.101.893 € (tot. 29.967.803) Jumanji – The Nex Level (USA Sony) di Jake Kasdan we. 2.041.779 € (tot. 9.895.314) Pinocchio ... Leggi la notizia su dituttounpop

