Bossetti: è guerra aperta con la moglie Marita (Di lunedì 6 gennaio 2020) Massimo Giuseppe Bossetti, ex muratore originario di Mapello, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha scritto una nuova lettera. Nella missiva, l’uomo ammette di aver saputo che la moglie Marita Comi ha firmato una nomina contrariamente alla volontà del marito. Tuttavia, Massimo mette in chiaro come gli unici avvocati che possano lavorare al suo caso sono i legali Salvagni e Camporini. L’uomo, nero su bianco, diffida chiunque dalla volontà di compiere eventuali indagini difensive a suo favore. Bossetti, lo ricordiamo è attualmente rinchiuso presso il carcere di Bollate (Milano). Yara Gambirasio, Bossetti: “Nessuna nuova indagine a mio favore” Massimo Giuseppe Bossetti, assassino di Yara Gambirasio, ha reagito negativamente di fronte alla decisione della moglie Marita Comi di nominare un nuovo pool difensivo per cercare nuovi ... Leggi la notizia su kontrokultura

